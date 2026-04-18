Axios: представители Госдепа 10 апреля посетили Кубу для встречи с внуком Кастро

ВАШИНГТОН, 18 апреля. /ТАСС/. Представители Госдепартамента 10 апреля посетили Гавану для встреч с кубинскими функционерами, в том числе с внуком лидера Кубинской революции Рауля Кастро, Раулем Родригесом Кастро. Об этом сообщил 17 апреля портал Axios со ссылкой на источники в американской администрации.
По их данным, представители США «призывали к демократическим и экономическим свободам» на острове, утверждая при этом, что у властей республики есть «лишь небольшое окно возможностей для проведения реформ при поддержке США прежде, чем обстоятельства необратимо ухудшатся». В обмен, по данным портала, американские представители предлагали «помощь в устранении» торгово-экономического эмбарго, а также обеспечение острову доступа к системе спутниковой связи Starlink.
Как отмечает Axios, представители Госдепа также «выразили обеспокоенность работой иностранной разведки, военных, а также террористических группировок, действующих с разрешения кубинского правительства на расстоянии менее 100 миль (160 км — прим. ТАСС) от территории [США]». Согласно оценке портала, визит американской делегации «в прошлую пятницу сам по себе стал дипломатическим прорывом, поскольку американский правительственный самолет приземлился [на острове] впервые за 10 лет после визита [бывшего президента США Барака] Обамы».
Президент США Дональд Трамп сообщил 5 марта, что Вашингтон намерен заняться выработкой дальнейшего курса действий в отношении Кубы после завершения военной операции против Ирана. Ранее он неоднократно утверждал, что правительство и экономика Кубы близки к падению после прекращения поставок в островное государство нефти из Венесуэлы под давлением со стороны США. 27 февраля хозяин Белого дома заявил, что Соединенные Штаты могут «по-дружески установить контроль над Кубой».
Как сообщил 13 марта президент Кубы Мигель Диас-Канель, Гавана и Вашингтон провели переговоры, которые «были направлены на поиск решений путем диалога по двусторонним разногласиям». При этом, как сообщил в феврале портал Axios со ссылкой на источники, госсекретарь США Марко Рубио тайно обсуждает с внуком Кастро будущее острова.