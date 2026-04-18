Разработчик ИИ DeepSeek зарегистрировал товарный знак в России

Китайская компания-разработчик искусственного интеллекта DeepSeek официально зарегистрировала свой товарный знак на территории России.
Об этом журналисты РИА Новости узнали после изучения электронной базы Роспатента.
Заявка от фирмы «Ханчжоу ДипСик Артифисиал Интеллидженс Ко» поступила в ведомство ещё в феврале 2025 года. Окончательное положительное решение о регистрации бренда было принято в апреле текущего года.
Теперь под данным товарным знаком организация сможет законно продавать в России своё программное обеспечение. Кроме того, предприятие получило право оказывать профессиональные услуги по обучению и сбору информации в компьютерных базах данных.
