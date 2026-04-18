Трамп прокомментировал перспективы переговоров США с Ираном в выходные

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в успехе переговоров с Ираном. Об этом республиканец сообщил журналистам в Вашингтоне.

Источник: Life.ru

Американский лидер отметил, что обсуждения с иранской стороной продолжатся в выходные дни. Он оценил их ход как очень хороший. Хозяин Белого дома заявил, что значительных разногласий между сторонами нет.

«Переговоры продолжаются, продолжатся в выходные, много хороших вещей происходит», — сказал Трамп.

Президент США также выразил надежду на дальнейшее позитивное развитие диалога. По его словам, все существующие расхождения предстоит разрешить.

Ранее Дональд Трамп прогнозировал заключение сделки с Ираном в течение одного-двух дней. Он заявил, что иранская сторона проявляет заинтересованность в договорённостях. Республиканец подчеркнул, что США будут сохранять военно-морскую блокаду Ирана до финального оформления соглашения.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

