Большинство вопросов для сделки США и Ирана согласовано, утверждает Трамп

ВАШИНГТОН, 18 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что сделка США с Ираном по ядерной программе может не состояться, хотя большинство вопросов, по его словам, согласовано.
«Этот процесс должен пройти быстро (заключения сделки — ред.), большинство вопросов уже обговорены и согласованы», — заявил Трамп на мероприятии консервативного движения Turning Point в Аризоне.
По его словам, в процессе всегда возможны неожиданности.
«Этот процесс, мы продвигаемся хорошо, но кто знает, что ждать. Кто знает, что ждать от Ирана, в частности», — сказал он.