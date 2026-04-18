Трамп сообщил о частичном успехе в заключении сделки с Ираном

«Переговоры продолжаются, продолжатся в выходные, много хороших вещей происходит. Я не думаю, что осталось много существенных разногласий», — прокомментировал Трамп во время общения с журналистами по прибытии в Финикс (штат Аризона).
«Блокада закончится, когда будет подписано соглашение», — отметил американский президент.
Трамп добавил, что у Ирана не будет своего ядерного оружия. Более того, американский лидер подчеркнул, что США получит ядерную пыль с Ираном.
Трамп также заявил, что денежный обмен с Исламской Республикой не состоится.