В ФНС назвали условие для контроля за переводами россиян на личные счета

Контроль за банковскими переводами физических лиц начнётся при превышении лимита ежегодного незадекларированного дохода в размере 2,4 млн рублей, сообщает пресс-служба Федеральной налоговой службы России.
Об этом сообщается в материале РИА Новости.
Ранее журналисты «Известий» заявили о скором подпадании под усиленное наблюдение около 10 млн граждан из-за получения неподтверждённых средств на банковские карты.
В налоговой службе опровергли эти данные и пояснили, что проверки коснутся исключительно операций с признаками ведения предпринимательской деятельности. Представители ведомства подчеркнули, что переводы от близких родственников учитываться не будут, а добросовестным налогоплательщикам ничего не грозит.
«Отправной точкой контроля станет превышение лимита», — говорится в сообщении.
Ранее старший преподаватель кафедры финансового права МГЮА имени О. Е. Кутафина Кирилл Карпов рассказал, какие последствия грозят россиянам за незадекларированный доход.