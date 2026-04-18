Трамп: большинство положений вероятной сделки с Ираном уже согласованы

Американский лидер подчеркнул, что военные США будут оставаться на местах «до полного согласования и подписания» соглашения.

ВАШИНГТОН, 18 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп утверждает, что большая часть условий возможной сделки с Ираном уже согласована.

Американский лидер во время выступления перед сторонниками организации Turning Point USA в Финиксе (штат Аризона) отметил, что американские вооруженные силы будут оставаться на местах «до полного согласования и подписания» сделки с Ираном. «Этот процесс должен пройти быстро, большинство пунктов уже согласованы, по ним достигнута договоренность», — утверждал он.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше