Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Навроцкий считает, что когда-нибудь Польше придется вернуться к призыву в армию

Глава республики отметил, что ситуация с безопасностью меняется едва ли не каждый день.

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Президент Польши Кароль Навроцкий не исключил возможности возврата к обязательной военной службе в стране.

«Нельзя исключать, что, возможно, мы доживем до того момента, когда такое решение станет необходимым. Ситуация с безопасностью меняется практически каждую неделю, если не каждый день», — заявил президент в эфире YouTube-канала Zero. «Если бы такой закон был принят Сеймом (нижняя палата парламента — прим. ТАСС), я бы точно не стал его критиком», — добавил он.

Обязательная военная служба по призыву была приостановлена в Польше в 2009 году и заменена службой на добровольной основе, но официальной отмены всеобщей воинской повинности не было. Сейчас польские власти пока не планируют ее восстановления, делая ставку на создание большого воинского резерва.

Биография Кароля Навроцкого
В материале — биография Кароля Навроцкого, польского историка, политика, главы Института национальной памяти (IPN), а с августа 2025 — еще и президента Польши. Собрали главные детали его биографии, карьеры и взглядов.
Читать дальше