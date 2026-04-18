Навроцкий считает, что когда-нибудь Польше придется вернуться к призыву в армию

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Президент Польши Кароль Навроцкий не исключил возможности возврата к обязательной военной службе в стране.
«Нельзя исключать, что, возможно, мы доживем до того момента, когда такое решение станет необходимым. Ситуация с безопасностью меняется практически каждую неделю, если не каждый день», — заявил президент в эфире YouTube-канала Zero. «Если бы такой закон был принят Сеймом (нижняя палата парламента — прим. ТАСС), я бы точно не стал его критиком», — добавил он.
Обязательная военная служба по призыву была приостановлена в Польше в 2009 году и заменена службой на добровольной основе, но официальной отмены всеобщей воинской повинности не было. Сейчас польские власти пока не планируют ее восстановления, делая ставку на создание большого воинского резерва.