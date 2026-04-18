В Тихорецке произошёл пожар на территории нефтебазы

Возгорание произошло на территории нефтебазы в городе Тихорецке Краснодарского края.
Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
К ликвидации огня привлекают 224 человека и 56 единиц специализированной техники. В тушении принимают активное участие сотрудники ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Представители штаба уточнили, что жертв среди граждан удалось избежать.
«Погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Ранее в Крымске потушили возгорание на территории нефтебазы, которое возникло в результате атаки БПЛА ВСУ..
