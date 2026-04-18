«Не похоже на портрет поверженной страны»: западные СМИ — о ситуации вокруг противостояния Ирана и США

Несмотря на заявления американских властей о том, что у них «все карты на руках», ради сделки с Тегераном им, возможно, придётся пойти на уступки, отмечает Politico. По данным Reuters, боевые действия против Ирана в определённой степени истощили американские запасы некоторых видов вооружений, что может привести к задержкам их поставок в Европу. К тому же, как считает Responsible Statecraft, Вашингтон должен признать стратегическую реальность и принять тот факт, что усиливающие эскалацию действия Штатов только укрепляют позиции Тегерана в регионе, позволяя ему диктовать условия Белому дому. Как сообщает Financial Times, европейские лидеры разработают трёхэтапный план и обсудят его на саммите по обеспечению безопасности Ормузского пролива. Однако простых решений не предполагается, подчёркивает издание.