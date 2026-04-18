«Не похоже на портрет поверженной страны»: западные СМИ — о ситуации вокруг противостояния Ирана и США

Несмотря на заявления американских властей о том, что у них «все карты на руках», ради сделки с Тегераном им, возможно, придётся пойти на уступки, отмечает Politico. По данным Reuters, боевые действия против Ирана в определённой степени истощили американские запасы некоторых видов вооружений, что может привести к задержкам их поставок в Европу. К тому же, как считает Responsible Statecraft, Вашингтон должен признать стратегическую реальность и принять тот факт, что усиливающие эскалацию действия Штатов только укрепляют позиции Тегерана в регионе, позволяя ему диктовать условия Белому дому. Как сообщает Financial Times, европейские лидеры разработают трёхэтапный план и обсудят его на саммите по обеспечению безопасности Ормузского пролива. Однако простых решений не предполагается, подчёркивает издание.
Западные СМИ оценили текущую ситуацию вокруг противостояния Ирана и США. Как подчёркивает Politico, несмотря на заявления американских властей о том, что у них «все карты на руках», ради сделки с Тегераном им, возможно, придётся пойти на уступки.
«Сколько бы Трамп и Вэнс ни твердили, что на этих переговорах именно у них “все карты на руках”, Иран продемонстрировал способность выдерживать ущерб от блокад и бомбардировок, вместе с тем продолжая удерживать ситуацию на глобальных рынках в стальной хватке за счёт ограничения движения судов через Ормузский пролив», — говорится в материале издания.
Politico приводит слова неназванного высокопоставленного чиновника одной из стран Персидского залива, который считает, что Дональд Трамп «серьёзно относится к переговорам и очень хочет, чтобы это закончилось, но иранская сторона пока не соглашается дать то, что позволит ему уйти, не потеряв лицо».
«Мне кажется, он готов пойти на большее число компромиссов, поскольку сильно хочет это прекратить», — сообщил чиновник, знакомый с ходом мирных переговоров.
Как отмечает Politico, пусть позиции Вашингтона и Тегерана всё так же далеки, предложение Трампа о приёме в Белом доме премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Ливана Джозефа Ауна служит очередным примером того, как изменились американские приоритеты за последние несколько дней.
«На прошлой неделе президент (Трамп. — RT) называл удары Израиля по целям движения “Хезболла” в Ливане “отдельным боестолкновением” и утверждал, что на эту страну заключённая с Ираном сделка о прекращении огня не распространяется. Однако, подтолкнув Нетаньяху к остановке кампании карательных бомбардировок, Трамп устранил фактор, который мог бы стать для Ирана препятствием для заключения сделки», — пишет издание.
Несмотря на заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса, что в Исламабаде он уже представил «финальное предложение» Вашингтона, «закулисные переговоры не прекратились», сообщает Politico.
«Большее число компромиссов»: Трамп хочет закончить войну с Ираном.
Как считает издание, принятое на этой неделе Трампом решение о блокаде Ормузского пролива — попытка лишить Иран его основного рычага влияния и вернуть руководство исламской республики за стол переговоров.
«Но у нас не слишком много рычагов влияния, потому что Иран тоже видит, что чем дольше пролив остаётся закрытым, вызывая всё больший рост цен на нефтепродукты, тем труднее становятся политические обстоятельства для президента (Трампа. — RT)», — рассказал Politico научный сотрудник Гуверовского института при Стэнфордском университете* Эйк Фрейман.
Дональд Трамп.
При этом другие аналитики считают, что продолжительная блокада может дорого обойтись. Обусловлено это не только возрастанием риска глобальной рецессии, подстёгиваемой нехваткой нефти, но и операцией, в которой может быть задействовано около 10 тыс. моряков, морпехов и служащих ВВС США и которая чревата истощением военных ресурсов и снижением боеготовности Соединённых Штатов.
Как отмечала ранее газета The Wall Street Journal, и в Пентагоне существуют опасения, что блокада создаст дополнительную нагрузку на военные корабли США и ослабит присутствие американского флота в других регионах.
«Простых решений не предполагается».
По данным Reuters, боевые действия против Ирана привели к существенному сокращению американских запасов вооружений. Как отмечает агентство, Вашингтон уведомил европейских партнёров о возможных задержках поставок некоторых видов вооружений из-за военной операции в Иране. Ожидается, что это затронет несколько европейских стран, в том числе государства Прибалтики и Скандинавии.
Эксклюзив: США отложат поставки оружия ряду европейских стран из-за войны с Ираном — источники.
Некоторые виды вооружений, о которых идёт речь, были закуплены европейскими странами в рамках программы иностранных военных продаж (FMS), но всё ещё не доставлены, добавили источники. По их словам, на днях официальные лица США по двусторонним каналам уведомили европейских коллег, что эти поставки могут быть отложены.
«Эти задержки дают представление о том, в какой степени у США из-за войны против Ирана, начавшейся с американо-израильских авиаударов 28 февраля, начали истощаться запасы некоторых критически важных видов вооружений и боеприпасов», — отмечает агентство.
Как сообщает Financial Times со ссылкой на источники, европейские лидеры разрабатывают трёхэтапный план и должны обсудить его на саммите по обеспечению безопасности Ормузского пролива. На первом этапе предусмотрена дипломатическая и политическая координация, цель — определить средства, необходимые для обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе.
Затем будет проведено обсуждение логистической поддержки судов, застрявших в проливе. Третий этап предполагает выработку военных мер для обеспечения свободы судоходства, однако подчёркивается, что они могут быть реализованы только после достижения долгосрочного мира в регионе.
«По словам западных чиновников, составители военных планов “коалиции желающих” обозначили десятки проблем, которыми чревата организация каких бы то ни было операций по сопровождению (судов. — RT) в проливе (они, как ожидается, будут проводиться без участия США), и простых решений не предполагается», — пишет FT.
Париж и Лондон планируют провести мероприятие на этой неделе. По предварительным данным, в нём примут участие представители более 40 государств. Как утверждается, они обсудят создание многонациональной миссии для восстановления свободы судоходства.
Ормузский пролив.
При этом Франция не пригласила генсека НАТО Марка Рютте и главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен на саммит по Ормузскому проливу, пишет газета. В Елисейском дворце дважды вычёркивали глав НАТО и ЕК из предложенного Лондоном списка приглашённых, поскольку Париж хочет, чтобы среди участников саммита были в основном лидеры стран, указывается в материале.
Макрон и Стармер проведут саммит по плану обеспечения безопасности Ормузского пролива.
По данным газеты, Дональд Трамп не будет участвовать в этих переговорах. Однако британский премьер Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон проинформируют его об итогах мероприятия.
«Нам необходимо… получить достоверное обязательство со стороны Ирана не обстреливать проходящие суда, а также в обязательство со стороны Соединённых Штатов не блокировать какие-либо суда, входящие в пролив или выходящие из него», — заявил неназванный представитель Елисейского дворца.
«Стратегические иллюзии».
Как считает Responsible Statecraft, Вашингтон должен признать стратегическую реальность и принять тот факт, что усиливающие эскалацию действия Штатов только укрепляют позиции Тегерана в регионе, позволяя ему диктовать условия Белому дому.
«На фоне двух войн, прекращения огня, а теперь ещё и блокады Иран до сих пор сохраняет контроль над судоходством в Ормузском проливе. Это не похоже на портрет поверженной страны. Это портрет страны, которая, столкнувшись с карательными военными действиями, выработала стратегические рычаги давления и теперь смотрит, что будет дальше: пойдёт Вашингтон на переговоры или продолжит эскалацию. Для дальнейших действий существует как правильный путь (который обеспечит стабильность в регионе), так и неправильный (который приведёт к продолжению цикла насилия)», — отмечает издание.
Наметилась большая сделка, способная положить конец войне с Ираном?
Как обращает внимание автор статьи, блокада в Ормузском проливе прибавляет иранским сторонникам жёсткого курса доводов против всякого урегулирования и может подтолкнуть Тегеран к тому, чтобы не ослабить, а усилить свой контроль над Ормузским проливом.
«Необходимо провести честный анализ стратегических иллюзий, которые привели Вашингтон и Тель-Авив к такому положению дел. Их стратегия в отношении Ирана всегда опиралась на убеждённость в том, что они имеют дело с хрупким государством на грани краха. Они ошибались», — говорится в материале.
Отмечается, что Иран невозможно уничтожить ударами с воздуха, а его география даёт ему такие рычаги воздействия на мировую энергетическую систему, которые с помощью военной силы можно лишь подавить на какое-то время, «но не устранить навсегда».
«Иран сам решал, кому можно пройти, кто должен заплатить, а кому придётся подождать. Это поведение государства, создающего на местах те реалии, из которых оно намерено исходить за столом переговоров», — заключило издание.
* Включён в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана в России нежелательной.