Замглавы МИД Грушко назвал регион вероятного противостояния НАТО с Россией

Североатлантический альянс рассматривает Балтийско-Скандинавский регион в качестве наиболее вероятной зоны противостояния с Россией, заявил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко.
Об этом дипломат рассказал в интервью журналистам РИА Новости.
Грушко пояснил, что альянс планирует расширять присутствие на ключевых географических направлениях.
Он подчеркнул, что военные начали особенно активно осваивать территории Балтийско-Скандинавского региона.
«Балтийско-Скандинавский регион… рассматривается натовцами в качестве наиболее вероятной зоны противостояния с Россией», — сказал Грушко.
Ранее российский посол в Финляндии Павел Кузнецов заявил, что НАТО в Финляндии отрабатывает провокационные сценарии вооружённого конфликта с Россией.