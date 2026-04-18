Bloomberg: ЕС хочет провести учения по образцу НАТО, но без США

Источник: Аргументы и факты

Европейский союз рассматривает возможность проведения учений, построенных по принципам НАТО, но без участия США. Такая инициатива направлена на развитие самостоятельных механизмов реагирования в сфере безопасности, пишет Bloomberg.

Сценарий тренировок предполагает отработку процесса принятия решений в ситуации, когда одно из государств ЕС обращается за военной поддержкой к партнёрам. Участники будут моделировать координацию действий и взаимодействие между странами союза.

Ожидается, что сначала в учениях примут участие послы стран ЕС в Брюсселе, после чего обсуждение продолжится на уровне министров обороны. Следующий этап планируется провести в мае на встрече на Кипре.

Ранее сенатор РФ Алексей Пушков высказал мнение, что в будущем ведущую роль в руководстве НАТО начнут играть страны Евросоюза.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше