Bloomberg: ЕС хочет провести учения по образцу НАТО, но без США

Сценарий тренировок предполагает отработку процесса принятия решений в ситуации, когда одно из государств ЕС обращается за военной поддержкой к партнёрам. Участники будут моделировать координацию действий и взаимодействие между странами союза.
Ожидается, что сначала в учениях примут участие послы стран ЕС в Брюсселе, после чего обсуждение продолжится на уровне министров обороны. Следующий этап планируется провести в мае на встрече на Кипре.
Ранее сенатор РФ Алексей Пушков высказал мнение, что в будущем ведущую роль в руководстве НАТО начнут играть страны Евросоюза.
