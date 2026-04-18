Трамп заявил, что скоро наступит «новый рассвет для Кубы»

Трамп заявил, что «очень скоро» наступит «новый рассвет для Кубы» и США помогут этому случиться.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшем будущем на Кубе могут произойти значительные перемены, которые он охарактеризовал как начало нового этапа для страны. По его словам, Соединённые Штаты готовы сыграть роль в этих процессах.

Американский лидер также подчеркнул, что считает себя сторонником мирного урегулирования конфликтов и позиционирует свою деятельность как направленную на достижение стабильности.

Трамп также ранее допускал возможность усиления внимания Вашингтона к Кубе после завершения текущих внешнеполитических задач, в частности связанных с ситуацией вокруг Ирана.

Ранее сообщалось, что министерство обороны США ведет закрытую работу по разработке планов возможных военных действий на территории Кубы.

Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».
