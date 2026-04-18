Макрон шокировал Мелони неприличным поведением

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Встреча премьер-министра Джорджи Мелони и президента Франции Эммануэля Макрона в Париже обернулась скандалом из-за «слишком теплых» объятий лидеров, сообщает BFM.
Во время трансляции встречи корреспондент телеканала потерял дар речи, когда Макрон внезапно решил слишком крепко обнять Мелони, вызвав непонимание на ее лице.
«Что интересно в Джорджи Мелони, стоящей рядом с Эммануэлем Макроном, так это, очевидно, то, что…», — сказал он, не зная, как комментировать действия французского лидера.
На видеотрансляции видно, как Мелони попыталась вырваться из объятий Макрона, очевидно, испытав некоторое неудобство из-за его странного поведения.
«Италия и Франция, мы знаем, что между этими двумя странами существовала некоторая дипломатическая напряженность», — добавил журналист.
Итальянская газета Il Manifesto отметила, что действия Макрона можно расценить, как излишнюю вольность, а поцелуй в щеку является недопустимо вульгарным и выглядит «почти как эскимосский, нос к носу».
Мелони прибыла в пятницу в Париж на саммит по Ормузскому проливу. На встрече было обсуждено создание многонациональной мирной миссии для восстановления свободы судоходства.