Трамп анонсировал скорую публикацию секретных документов США об НЛО

Об этом политик рассказал во время своего выступления перед сторонниками.
Глава государства поручил министру войны Питу Хегсету начать рассекречивание данных о неопознанных летающих объектах.
Трамп пояснил, что этот процесс уже идёт полным ходом. Он добавил, что специалисты обнаружили множество интересных материалов, которыми скоро поделятся с общественностью.
«Первые публикации начнутся очень-очень скоро», — подчеркнул Трамп.
18 марта правительство Соединённых Штатов зарегистрировало домен aliens.gov на фоне обещаний Трампа обнародовать материалы, связанные с пришельцами и НЛО.