Трамп анонсировал скорую публикацию секретных документов США об НЛО

Американские власти в ближайшее время планируют обнародовать правительственные документы о неопознанных летающих объектах (НЛО), заявил президент США Дональд Трамп.

Источник: AP 2024

Об этом политик рассказал во время своего выступления перед сторонниками.

Глава государства поручил министру войны Питу Хегсету начать рассекречивание данных о неопознанных летающих объектах.

Трамп пояснил, что этот процесс уже идёт полным ходом. Он добавил, что специалисты обнаружили множество интересных материалов, которыми скоро поделятся с общественностью.

«Первые публикации начнутся очень-очень скоро», — подчеркнул Трамп.

18 марта правительство Соединённых Штатов зарегистрировало домен aliens.gov на фоне обещаний Трампа обнародовать материалы, связанные с пришельцами и НЛО.

