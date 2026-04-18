Аналитик рассказал, почему власти не препятствуют укреплению рубля

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Крепкий рубль помогает сдерживать инфляцию, но создает проблемы для бюджета и экспортеров. О том, почему национальная валюта продолжает укрепляться, агентству «Прайм» рассказал руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.
«Укрепление рубля в этом году связано с несколькими факторами: высокой ключевой ставкой ЦБ, взлётом цен на нефть, отсутствием Минфина на валютном рынке в рамках бюджетного правила, значительным притоком валютной выручки со стороны экспортеров, а также переносом обсуждения очередного пакета санкций ЕС», — пояснил он.
По его оценке, в краткосрочной перспективе доллар может продолжить движение в диапазоне 75−80 рублей. Среднесрочный коридор во втором квартале составляет 74,5−83 рубля. При этом не исключено расширение диапазона по нижней границе в направлении 70−72 рублей,.
Для экспортеров и бюджета крепкий рубль остается вызовом, но для борьбы с инфляцией он полезен. Поэтому никаких влияющих на курс мер власти не предпринимают, заключил Шнейдерман.