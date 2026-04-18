СМИ: в Израиле критикуют назначение главой «Моссада» советника Нетаньяху

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Назначение на должность директора израильской службы внешней разведки «Моссад» советника премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху генерал-майора Романа Гофмана вызвало внутреннюю критику, сообщает издание Times.
«На этой неделе премьер-министр Биньямин Нетаньяху добился назначения 14-го обладателя этого звания, генерал-майора Романа Гофмана. Гофман, член высшего командования Армии обороны Израиля и нынешний военный секретарь или советник Нетаньяху, является посторонним человеком для “Моссада”… Уже начали появляться жалобы», — говорится в публикации.
По утверждениям газеты, бывшие и действующие высокопоставленные сотрудники «Моссада» недовольны этим назначением.
«Гофман — талантливый офицер, но ни один из его талантов не является релевантным для той работы, которую он получит», — цитирует британское издание статью журналиста Israel Hayom.
Как отмечает газета Times of Israel, Гофман родился в Белоруссии и в 14 лет в 1990 году вместе со своей семьей переехал в Израиль, где построил военную карьеру. Во время атаки палестинского движения ХАМАС он получил серьезное ранение. Гофман приступит к работе в новой должности в июне.