МИД: НАТО выбрало Балтийско-Скандинавский регион как зону борьбы с Россией

Североатлантический альянс рассматривает Балтийско-Скандинавский регион в качестве наиболее вероятной зоны противостояния с Российской Федерацией. Об этом в субботу, 18 апреля, сообщил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Александр Грушко.
— Сейчас НАТО активно прорабатывает пути наращивания боевого потенциала и расширения присутствия на ключевых географических направлениях и во всех операционных средах. Особенно рьяно в этом отношении осваивается Балтийско-Скандинавский регион. Натовцы рассматривают его в качестве наиболее вероятной зоны противостояния с Россией, — цитирует его РИА Новости.
Глава Вооруженных сил Бельгии Фредерик Вансина заявил, что РФ якобы признала некую «Нарвскую народную республику» в Эстонии. Но на самом деле на карте такой республики нет. Необычное заявление генерал сделал в интервью изданию Le Soir.
Заявив о признании Россией несуществующей республики, он пытался доказать, что Москва проводит «воинственную» политику и пытается восстановить Европу образца 1997 года, когда большая часть стран в ее центральной части не входили в состав НАТО.