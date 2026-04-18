hartpunkt: Бундесвер намерен оснастить артиллерию батареями дронов-камикадзе

БЕРЛИН, 18 апреля. /ТАСС/. Бундесвер (ВС ФРГ) планирует оснастить артиллерийские батальоны сухопутных войск Германии системами барражирующих боеприпасов, также известных как дроны-камикадзе. Об этом сообщил портал hartpunkt со ссылкой на генерал-лейтенанта ВС ФРГ Хайко Хюбнера.
По информации издания, планируется закупка дополнительных артиллерийских систем, а также оснащение каждого артиллерийского дивизиона сухопутных войск на уровне бригад и дивизий батареей барражирующих боеприпасов (LMS) соответствующей дальности. Началом послужит формирование батареи LMS в составе 45-й танковой бригады, за которой последует батарея в 21-й танковой бригаде. Системы барражирующих боеприпасов для оснащения этих батарей уже законтрактованы у компаний Helsing, Rheinmetall и STARK, указывает портал.
Аналогичным образом планируется запустить проект по оснащению артиллерийских частей корпусного звена барражирующими боеприпасами большой дальности. Речь идет о системах, способных поражать цели в диапазоне от 200 до 300 км. Батальоны боевых подразделений, напротив, должны быть глубоко интегрированы с системами LMS малой дальности. По словам Хюбнера, эта возможность должна быть реализована уже к концу 2027 года. Тендер на закупку этих систем, как отмечает портал, будет объявлен в 2026 году.
В 2028 году начнутся существенные поставки колесных гаубиц RCH 155, а также реактивных систем залпового огня EuroPULS (MARS III). Первая установка EuroPULS должна быть передана уже в этом году. Однако Хюбнер подчеркнул, что после поступления систем потребуется обучение, чтобы оснащенные ими части достигли необходимой оперативной готовности. «До тех пор необходимо поддерживать в боеспособном состоянии существующие системы PzH 2000 и MARS II», — пояснил он.