Трамп пообещал скорую публикацию правительственных документов об НЛО

Трамп пообещал, что скорая публикация правительственных документов об НЛО поднимет вопросы.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп заявил о скорой публикации ряда государственных материалов, связанных с неопознанными летающими объектами, отметив, что они могут вызвать широкий общественный интерес. По его словам, в ходе работы были обнаружены ранее неизвестные документы.

Он уточнил, что первые публикации могут появиться в ближайшее время и позволят обществу по-новому взглянуть на вопрос возможных аномальных явлений. Трамп призвал внимательно изучить представленные данные и сделать собственные выводы.

Глава государства также сообщил, что анализ найденных материалов продолжается. Он отметил, что тема вызывает значительное внимание и остаётся предметом обсуждения внутри правительственных структур.

Ранее член Палаты представителей США Анна Паулина Луна заявила, что Пентагон скрывает информацию о неопознанных летающих объектах и возможной активности вблизи военных объектов.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше