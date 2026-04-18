Трамп пообещал скорую публикацию правительственных документов об НЛО

Президент США Дональд Трамп заявил о скорой публикации ряда государственных материалов, связанных с неопознанными летающими объектами, отметив, что они могут вызвать широкий общественный интерес. По его словам, в ходе работы были обнаружены ранее неизвестные документы.
Он уточнил, что первые публикации могут появиться в ближайшее время и позволят обществу по-новому взглянуть на вопрос возможных аномальных явлений. Трамп призвал внимательно изучить представленные данные и сделать собственные выводы.
Глава государства также сообщил, что анализ найденных материалов продолжается. Он отметил, что тема вызывает значительное внимание и остаётся предметом обсуждения внутри правительственных структур.
Ранее член Палаты представителей США Анна Паулина Луна заявила, что Пентагон скрывает информацию о неопознанных летающих объектах и возможной активности вблизи военных объектов.