Навроцкий назвал неприемлемой публикацию Трампом ИИ-картинки в образе исцелителя

Президент Польши отметил, что не приемлет сравнений с Иисусом.

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Президент Польши Кароль Навроцкий назвал неприемлемой публикацию в соцсетях президента США Дональда Трампа ИИ-картинки, на которой американский лидер изображен в образе исцелителя.

«Мы не боги, мы не Иисусы, мы — президенты. Господин президент [США Дональд Трамп] — президент величайшей державы в мире, но он не Иисус. Сравнение с Иисусом — это то, что я, как практикующий католик, регулярно читающий Священное Писание, конечно же, не могу принять», — отметил польский лидер в интервью You-Tube каналу Zero. Вместе с тем Навроцкий подчеркнул, что у него и у всей Польши очень хорошие отношения с главой Белого дома.

Ранее Трамп в Truth Social опубликовал созданную с помощью искусственного интеллекта картинку, на которой он был изображен в образе исцелителя. Изображение напомнило пользователям фигуру Христа. После критики в свой адрес американский лидер удалил публикацию.

В материале — биография Кароля Навроцкого, польского историка, политика, главы Института национальной памяти (IPN), а с августа 2025 — еще и президента Польши. Собрали главные детали его биографии, карьеры и взглядов.
Читать дальше