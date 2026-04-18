BFM: Макрон удивил Мелони попыткой крепко обнять ее

В Париже встреча премьер-министра Италии Джорджи Мелони и президента Франции Эммануэля Макрона привлекла внимание из-за неожиданно эмоционального приветствия между лидерами. Инцидент произошёл во время публичной части мероприятия, сообщает BFM.
По сообщениям, во время общения Макрон обнял Мелони более активно, чем ожидалось, что вызвало заметную реакцию со стороны итальянского премьера. Ситуация на короткое время поставила в затруднение и комментаторов трансляции.
На видеозаписи видно, что Мелони попыталась дистанцироваться, что создало неловкий момент на глазах у публики. Журналисты также отметили, что отношения между Италией и Францией в последнее время сопровождались определёнными дипломатическими разногласиями.
Ранее сообщалось, что чиновники из окружения Макрона начали уходить в отставку из Елисейского дворца на фоне конца срока президента Франции.