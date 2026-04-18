Навроцкий заявил о необходимости новой конституции для Польши

Президент республики анонсировал созыв в скором времени специального совета по разработке проекта нового основного закона страны.

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Президент Польши Кароль Навроцкий высказался за необходимость создания новой конституции, в которой, по его мнению, должны быть более четко разграничены полномочия главы государства и премьера.

«Я и премьер [Польши Дональд Туск] оказались в “конституционном моменте”. Я надеюсь, что все в Польше поймут, что так дальше жить в Польше нельзя, что нам нужна новая конституция. Конституция 1997 года просто исчерпывает себя на наших глазах», — заявил Навроцкий в ходе интервью YouTube-каналу Zero. По словам польского лидера, в новом основном законе страны должны быть четко прописаны и разграничены полномочия премьера и президента в сфере исполнительной власти. Кроме того, Навроцкий отметил, что он — сторонник президентской формы правления.

Глава польского государства также анонсировал созыв в скором времени специального совета по разработке проекта нового основного закона страны. Новая конституция Польши, как планирует Навроцкий, должна быть готова и утверждена к 2030 году.

Разработка нового основного закона республики была в числе главных предвыборных обещаний Навроцкого. Действующая Конституция Польши была принята в 1997 году.

Узнать больше по теме
Биография Кароля Навроцкого
В материале — биография Кароля Навроцкого, польского историка, политика, главы Института национальной памяти (IPN), а с августа 2025 — еще и президента Польши. Собрали главные детали его биографии, карьеры и взглядов.
Читать дальше