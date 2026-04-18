Навроцкий заявил о необходимости новой конституции для Польши

«Я и премьер [Польши Дональд Туск] оказались в “конституционном моменте”. Я надеюсь, что все в Польше поймут, что так дальше жить в Польше нельзя, что нам нужна новая конституция. Конституция 1997 года просто исчерпывает себя на наших глазах», — заявил Навроцкий в ходе интервью YouTube-каналу Zero. По словам польского лидера, в новом основном законе страны должны быть четко прописаны и разграничены полномочия премьера и президента в сфере исполнительной власти. Кроме того, Навроцкий отметил, что он — сторонник президентской формы правления.