В Севастополе из-за сбитого БПЛА загорелся резервуар

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Возгорание произошло из-за сбитого БПЛА в Севастополе, горит резервуар с остатками топлива, пострадавших нет, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«Дым, который видно в Гагаринском районе, — это горит резервуар с остатками топлива в районе микрорайона Казачья Бухта. По предварительной информации, возгорание произошло из-за сбитого БПЛА. На месте работают все необходимые спецслужбы. Площадь пожара небольшая. Никто из людей не пострадал», — написал Развожаев в канале на платформе Max.
Как отметил губернатор, что пожар никак не повлияет на ситуацию со снабжением топливом Севастополя: запасов топлива там не было.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше