Посольство РФ: Запад пытается прикрыть свое вмешательство в выборы в Молдавии

ВАШИНГТОН, 18 апреля. /ТАСС/. Посольство России в Канаде заявило о попытках западных стран прикрыть за счет обвинений в адрес Москвы свое вмешательство в выборы в Молдавии. Соответствующая публикация размещена на странице посольства в X.
В диппредставительстве РФ назвали «образцовым примером цинизма и двойных стандартов» доклад Группы семи (G7), содержащий утверждения о попытках Москвы повлиять на прошедшие в Молдавии в сентябре 2025 года парламентские выборы. «Западные правительства не просто поддержали Майю Санду — они расчистили для нее политическое поле, подавив оппозицию и ликвидировав любое подобие демократического процесса», — говорится в заявлении посольства РФ на английском языке.
«Теперь же им хватает наглости указывать пальцем на Россию. Бесстыдная попытка прикрыть собственное вмешательство», — подчеркнули в российском диппредставительстве.