Посольство РФ: Запад пытается прикрыть свое вмешательство в выборы в Молдавии

Российское посольство в Канаде отметило, что с этой целью западные страны обвиняют Москву в попытках повлиять на процедуру.

ВАШИНГТОН, 18 апреля. /ТАСС/. Посольство России в Канаде заявило о попытках западных стран прикрыть за счет обвинений в адрес Москвы свое вмешательство в выборы в Молдавии. Соответствующая публикация размещена на странице посольства в X.

В диппредставительстве РФ назвали «образцовым примером цинизма и двойных стандартов» доклад Группы семи (G7), содержащий утверждения о попытках Москвы повлиять на прошедшие в Молдавии в сентябре 2025 года парламентские выборы. «Западные правительства не просто поддержали Майю Санду — они расчистили для нее политическое поле, подавив оппозицию и ликвидировав любое подобие демократического процесса», — говорится в заявлении посольства РФ на английском языке.

«Теперь же им хватает наглости указывать пальцем на Россию. Бесстыдная попытка прикрыть собственное вмешательство», — подчеркнули в российском диппредставительстве.

Узнать больше по теме
Канада: вторая по величине страна мира, где зимы почти такие же суровые, как в России
Канада — одно из крупнейших государств мира и важный участник международной политики, экономики и военных союзов. Эта страна занимает огромную часть Северной Америки и обладает богатыми природными ресурсами, развитой экономикой и устойчивой политической системой. В этом материале рассказываем, где находится Канада на карте мира, какое там политическое устройство и какие у страны отношения с США.
Читать дальше