Эксперт рассказала, кто не получит прибавку к пенсии в мае

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Прибавку к пенсии с 1 мая не получат граждане, которым положена страховая пенсия, а также представители силовых ведомств на пенсии и получатели только социальных пенсий, сообщила РИА Новости доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
«Для разных категорий пенсионеров существует разный период индексации пенсий. Прибавку к пенсии с 1 января уже получили все, кому положены страховые пенсии, а с 1 апреля те, кто получает социальную пенсию. Для военных пенсионеров индексация пенсий будет с 1 октября. Так что по состоянию на май для этих категорий повышений нет», — сказала Иванова-Швец.
Эксперт напомнила, что социальные пенсии были проиндексированы в апреле на 6,8 процентных пункта, а страховые в январе — на 7,6 процентных пункта. Пенсии военнослужащих и других силовиков привязаны к денежному довольствию. Ближайшая индексация запланирована на октябрь и должна составить четыре процентных пункта, добавила эксперт.
Иванова-Швец также пояснила, что с 1 августа работающим пенсионерам проводится беззаявительный перерасчет страховых пенсий на основе взносов за предыдущий год. Максимальный размер перерасчета ограничен тремя пенсионными баллами.