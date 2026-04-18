Эксперт рассказала, кто не получит прибавку к пенсии в мае

«Для разных категорий пенсионеров существует разный период индексации пенсий. Прибавку к пенсии с 1 января уже получили все, кому положены страховые пенсии, а с 1 апреля те, кто получает социальную пенсию. Для военных пенсионеров индексация пенсий будет с 1 октября. Так что по состоянию на май для этих категорий повышений нет», — сказала Иванова-Швец.