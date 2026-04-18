Трамп пообещал скорое наступление «нового рассвета» для Кубы

На Кубе в ближайшее время наступит «новый рассвет», заявил президент США Дональд Трамп.

Na Kube v blizhaysheye vremya nastupit «novyy rassvet»

Об этом политик рассказал во время своего публичного выступления. Прямую трансляцию вело издание NBC News.

Американский лидер вспомнил о кубинских американцах из Майами, чьи семьи, по его словам, в прошлом подвергались насилию и жестоким притеснениям.

Трамп пояснил, что спустя 70 лет ожиданий для страны наступит день исторических перемен, а Вашингтон поможет этому случиться.

«Эта великая сила принесёт день… он называется “новый рассвет” для Кубы… теперь смотрите, что произойдёт», — заявил президент США.

В USA Today ранее заявили, что США начали планирование военной операции на Кубе.

В Пентагоне между тем слухи об операции США против Кубы назвали спекуляциями.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркнул, что ни одна страна не должна вторгаться на Кубу.

Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».
Читать дальше