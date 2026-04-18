СМИ: чиновники госдепа посетили Гавану для встречи с внуком Кастро

Утверждается, что американские чиновники предложили кубинским коллегам помощь в восстановлении интернет-соединения при помощи спутников Starlink. Источники заявили, что было проведено несколько встреч. Помимо этого, как пишет портал, во время встреч чиновники госдепа снова высказали требования, которые Куба должна выполнить для снятия с нее эмбарго США.