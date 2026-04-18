Посол Нечаев назвал бесперспективной архитектуру безопасности в Европе без РФ

БЕРЛИН, 18 апреля. /ТАСС/. Архитектура безопасности в Европе без России и против нее совершенно бесперспективна и контрпродуктивна. Такое мнение выразил посол РФ в Германии Сергей Нечаев в ходе дискуссии на тему «Взаимопонимание между Востоком и Западом — за более смелую дипломатию», прошедшей в берлинском театре Theater Ost, передает корреспондент ТАСС.
«Попытка выстроить архитектуру безопасности в Европе без России или против России — это принятие желаемого за действительное. Такая система никогда не будет стабильной и долговечной. Ведь в саму эту идею изначально закладывается мина. Другие участники такой архитектуры безопасности должны будут рассматривать Россию как своего врага, более того — цитирую — “вечного врага”. Это, конечно, абсолютно контрпродуктивно», — сказал дипломат.
По его словам, речь идет о евразийской архитектуре безопасности. «При этом мы, конечно же, не исключаем из нее Европу. Ведь, как я уже сказал, мы остаемся в Европе. Но архитектура безопасности против России, с нашей точки зрения, абсолютно бесперспективна и контрпродуктивна. Она просто не состоится», — констатировал посол РФ.
По мнению немецкого журналиста и публициста Габриеле Кроне-Шмальц, для восстановления доверия и взаимопонимания Западу необходимо убедить Москву, что ее интересы безопасности воспринимаются серьезно. «Я считаю, что единственный шанс заключается в том, чтобы Запад смог убедить Россию в том, что ее интересы безопасности воспринимаются всерьез. И на этой основе, я думаю, мы можем попытаться возобновить разумный, уважительный и конструктивный диалог», — сказала она.