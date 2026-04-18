Развожаев: в Севастополе отразили атаку ВСУ и сбили 22 беспилотника

Российские военные отразили атаку киевского режима в Севастополе, уничтожив в общей сложности 22 беспилотных летательных аппарата.
Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Один из сбитых дронов спровоцировал возгорание резервуара с остатками топлива в Гагаринском районе. Губернатор уточнил, что данный инцидент никак не повлияет на снабжение города горючим.
Развожаев пояснил, что, по предварительной информации городской спасательной службы, жертв и пострадавших среди людей удалось избежать.
Ранее в Севастополе объявили воздушную тревогу из-за отражения атаки украинских беспилотников.