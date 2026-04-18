Axios: слова Трампа о запрете Израилю бомбить Ливан застали Нетаньяху врасплох

По словам собеседников, «Нетаньяху и его помощники были шокированы» публикацией президента, которая, по свидетельству Axios, противоречит тексту соглашения о прекращении огня между Израилем и Ливаном. Как отмечают источники портала, Израиль «обратился к Белому дому за разъяснениями». Подтекст публикации американского лидера, отдающего распоряжение, которое Израиль не может не выполнить, был бы «немыслим для других администраций США», отмечает Axios.