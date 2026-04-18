Axios: слова Трампа о запрете Израилю бомбить Ливан застали Нетаньяху врасплох

ВАШИНГТОН, 18 апреля. /ТАСС/. Публикация главы американской администрации Дональда Трампа о запрете дальнейших ударов Армии обороны Израиля по Ливану застала врасплох премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.
По словам собеседников, «Нетаньяху и его помощники были шокированы» публикацией президента, которая, по свидетельству Axios, противоречит тексту соглашения о прекращении огня между Израилем и Ливаном. Как отмечают источники портала, Израиль «обратился к Белому дому за разъяснениями». Подтекст публикации американского лидера, отдающего распоряжение, которое Израиль не может не выполнить, был бы «немыслим для других администраций США», отмечает Axios.
Ранее Трамп написал в Truth Social, что «Израиль больше не будет бомбить Ливан». «Им запрещено делать это Соединенными Штатами. Достаточно!» — добавил он.
Президент США объявил 16 апреля о введении Израилем и Ливаном режима прекращения огня на 10 дней. По его мнению, договоренность может привести к прочному миру между двумя странами. Американский лидер сообщил, что приглашает премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Ливана Джозефа Ауна на встречу в Белом доме в ближайшие дни для проведения переговоров о мире.