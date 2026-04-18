Марочко: центральный проспект Константиновки перешел под огневой контроль ВС РФ

Речь идет о проспекте Олексы Тихого, отметил военный эксперт.

ЛУГАНСК, 18 апреля. /ТАСС/. Один из центральных проспектов Константиновки Донецкой Народной Республики — Олексы Тихого — перешел под огневой контроль российской армии. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«За последнее время у наших войск есть небольшое продвижение в центре Константиновки. На данный момент проспект Олексы Тихого перешел под полный огневой контроль наших военнослужащих», — сказал он.

Ранее Марочко сообщал ТАСС, что ВС РФ продвигаются в центре Константиновки и расширяют зону контроля.