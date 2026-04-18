«Зона противостояния»: в МИД заявили об усилении НАТО вблизи границ России

Грушко отметил, что альянс активно работает над усилением своего военного потенциала и расширением присутствия на ключевых направлениях и в различных операционных средах.
«Особенно рьяно в этом отношении осваивается Балтийско-Скандинавский регион, который рассматривается натовцами в качестве наиболее вероятной зоны противостояния с Россией», — сказал дипломат в интервью РИА Новости.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что у руководства НАТО «поехала крыша». По его словам, отправной точкой стали действия США против Ирана.
Медведев отметил, что в альянсе подобные шаги не подверглись осуждению. Политик предупредил, что от НАТО следует ожидать других абсурдных действий.