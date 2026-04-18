Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Зона противостояния»: в МИД заявили об усилении НАТО вблизи границ России

Грушко: НАТО выбрала Балтийско-Скандинавский регион как зону борьбы с Россией.

Источник: Комсомольская правда

НАТО рассматривает Балтийско-Скандинавский регион как одну из наиболее вероятных зон возможного противостояния с Россией. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

Грушко отметил, что альянс активно работает над усилением своего военного потенциала и расширением присутствия на ключевых направлениях и в различных операционных средах.

«Особенно рьяно в этом отношении осваивается Балтийско-Скандинавский регион, который рассматривается натовцами в качестве наиболее вероятной зоны противостояния с Россией», — сказал дипломат в интервью РИА Новости.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что у руководства НАТО «поехала крыша». По его словам, отправной точкой стали действия США против Ирана.

Медведев отметил, что в альянсе подобные шаги не подверглись осуждению. Политик предупредил, что от НАТО следует ожидать других абсурдных действий.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше