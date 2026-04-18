Депутат Гайдукевич: Минск не будет вести диалог, направленный против союзников

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Белоруссия не будет вести с кем-либо диалог, направленный против своих союзников, заявил «Известиям» заместитель председателя постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей (нижняя палата) Национального собрания (парламент) Белоруссии Олег Гайдукевич.
«Сколько раз наш президент [Александр Лукашенко] говорил: мы никогда не будем вести диалог против наших союзников — это святое. Это касается не только России, но и Китая, и других стран», — приводит газета слова политика.
По его словам, интерес к диалогу с Белоруссией есть у всех, в том числе у США. Как подчеркнул Гайдукевич, Минск ведет такой диалог исключительно в национальных интересах.
«Диалог с США идет и по линии парламента, и по линии других наших государственных органов», — отметил он.