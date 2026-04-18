Минфин США разрешил сделки с российской нефтью

Власти США возобновили действие лицензии на продажу российской нефти, погружённой на суда до 17 апреля, сообщает Министерство финансов страны.
Как следует из публикации, власти Соединённых Штатов временно смягчили санкционный режим в отношении энергетического экспорта из России.
Решение касается реализации, доставки и разгрузки партий сырой нефти, а также продуктов её переработки. Документ действует до 16 мая.
Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что временные изъятия из режима американских санкций против российской нефти содействовали стабилизации мирового топливного рынка.