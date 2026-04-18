Посол Нечаев: Россия открыта к переговорам, но они должны быть на равных

БЕРЛИН, 18 апреля. /ТАСС/. Российская сторона открыта к переговорам и нормализации отношений, но диалог должен быть конструктивным и без чтения нотаций. Такое мнение выразил посол РФ в Германии Сергей Нечаев в ходе дискуссии на тему «Взаимопонимание между Востоком и Западом — за более смелую дипломатию», прошедшей в берлинском театре Theater Ost, передает корреспондент ТАСС.
«Мы открыты к переговорам. Мы открыты к нормализации отношений со всеми теми государствами, которые сами этого хотят. К равноправному диалогу на равных. Без того, чтобы нам указывали пальцем, где наше место», — сказал дипломат. Только на этой основе, как пояснил он, можно продолжать диалог.
Нечаев подчеркнул, что позиция РФ носит принципиальный характер. «Мы не отказываемся от диалога и всегда готовы к нему — со всеми, кто действительно этого хочет», — констатировал он. «Если же речь идет о том, чтобы читать нам нотации, то так дело не пойдет. Совершенно точно. Мы за конструктивные предложения и конструктивные беседы», — отметил посол. «У нас есть высокая готовность к диалогу, но навязываться мы не станем», — указал он.
Дипломат высказал мнение, что Западная Европа не склонна глубоко и объективно анализировать российские реалии, а также интересы РФ в сфере безопасности. «Но время дипломатии придет. Обязательно. В той или иной форме. Ведь мы выступаем за долгосрочный и прочный мир с Украиной, зафиксированный в международно-правовом поле. С определенными гарантиями безопасности — возможно, через одобрение Совета Безопасности», — подытожил Нечаев, добавив, что российская сторона готова к дальнейшим переговорам.
Вместе с тем он напомнил, что Россия не разрушила и не расторгла ни одного соглашения с Германией. «Все, что было заморожено, было сделано не нами. Мы не сжигали мостов, мы абсолютно открыты. Сотни различных соглашений были историей взаимного успеха для обеих сторон. Доверие — да, в плане доверия нам теперь, скажем так, нужен новый старт, новое начало», — отметил дипломат.
«Разумеется, мы больше не будем питать иллюзий и будем исходить из наших национальных интересов. Но для тех, кто хочет говорить с нами трезво, разумно — мы абсолютно открыты», — резюмировал посол РФ, уточнив, что у российской стороны «нет проблем с немецким народом».