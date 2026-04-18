В Самарской области ввели режим «Ковер»

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Режим «Ковёр» действует в Самарской области, воздушное пространство закрыто, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
«Внимание! На территории Самарской области объявлена угроза подлета БПЛА. Действует режим “Ковёр”. Закрыто воздушное пространство на всех высотах», — написал Федорищев в своем канале на платформе Max.
Российский государственный деятель и экономист нового поколения, осенью 2024 года Вячеслав Федорищев стал самым молодым действующим главой субъекта в РФ.