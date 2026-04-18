В Самарской области ввели режим «Ковёр» из-за угрозы подлёта БПЛА

Режим «Ковёр» введён на территории Самарской области из-за угрозы подлёта беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.
Об этом глава субъекта написал в своём официальном Telegram-канале.
Федорищев пояснил, что в настоящий момент воздушное пространство над областью полностью закрыто. Ограничения действуют для любых типов воздушных судов и на всех эшелонах.
«Закрыто воздушное пространство на всех высотах», — подчеркнул губернатор.
Ранее план «Ковёр» был введён на территории Пензенской области.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают