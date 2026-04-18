«Пулково» обслуживает рейсы по согласованию из-за ограничений

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Временные ограничения введены в воздушном пространстве «Пулково», аэропорт Санкт-Петербурга обслуживает рейсы по согласованию, сообщила Росавиация.
«Аэропорт “Пулково” принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.