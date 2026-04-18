«Они смеются»: президент Польши опозорился в прямом эфире

Fakt: президент Польши Навроцкий уронил пакетик со снюсом во время эфира.

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий выронил пакетик со снюсом во время эфира, посвященного закону о его запрете, пишет польское издание Fakt.

Во время эфира на Kanal Zero посвященного кампании по борьбе с запрещенными веществами в Польше, Навроцкий выронил пакетик со снюсом, который тут же под смех зрителей подобрал ведущий программы Роберт Мазурек.

«Они смеются над тем, что я подал снюс президенту», — сказал он.

Как считает издание, пристрастие к снюсу подрывает доверие избирателей к Навроцкому.

«Правительственный проект закона о здравоохранении напрямую направлен против снюса и одноразовых электронных сигарет», — говорится в материале.

Журналисты не в первый раз отмечают, что Навроцкий, предположительно, употребляет снюс во время публичных мероприятий, подобное происходило и во время дебатов перед выборами. Ранее СМИ, в том числе польские, обратили внимание на видео, на котором, как утверждается, польский президент, находясь на мероприятиях в ООН, употребляет, предположительно, несколько порций снюса из полученной от помощника коробочки.

В октябре 2025 года Навроцкий заявил, что почти ежедневно советуется с духом Юзефа Пилсудского, известного своей русофобской и антисоветской позицией польского государственного деятеля прошлого века. Ранее в интервью он же рассказывал, что не видит повода для скандалов в своей привычке употреблять снюс, но обещает когда-нибудь от нее отказаться.

В материале — биография Кароля Навроцкого, польского историка, политика, главы Института национальной памяти (IPN), а с августа 2025 — еще и президента Польши. Собрали главные детали его биографии, карьеры и взглядов.
