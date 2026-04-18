Axios: чиновники госдепа посетили Гавану для встречи с внуком Кастро

Чиновники госдепартамента США посетили Гавану для встречи с внуком бывшего президента Кубы Рауля Кастро.

Источник: Аргументы и факты

Представители Госдепартамента США провели визит на Кубу, где состоялись контакты с рядом местных официальных лиц, включая родственника бывшего руководителя страны Рауля Кастро. Встречи проходили в Гаване и носили закрытый характер, сообщает портал Axios.

Сообщается, что американская сторона обсуждала возможность технической помощи в восстановлении доступа к интернету на острове, в том числе с использованием спутниковых систем связи. Переговоры, по имеющейся информации, проходили в несколько этапов с участием различных представителей.

Кроме того, в ходе контактов поднимались вопросы, связанные с условиями возможного смягчения действующего торгово-экономического эмбарго. Американские представители вновь обозначили перечень требований, выполнение которых, по их мнению, могло бы повлиять на дальнейшие решения по санкционному режиму.

Ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель подтвердил факт проведения переговоров с американскими представителями. Однако он также указал, что со стороны США почти каждый день поступают угрозы о свержении действующего правительства острова.

