Марочко: ВС РФ вплотную подошли к Долгой Балке под Константиновкой

В районах Ильиновки и Степановки российские бойцы также расширили зону контроля, сообщил военный эксперт.

ЛУГАНСК, 18 апреля. /ТАСС/. Российские силы, наступая у Константиновки Донецкой Народной Республики, вплотную подошли к населенному пункту Долгая Балка. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Наши военнослужащие не только приблизились к населенному пункту Долгая Балка, но также расширили зону контроля западнее и восточнее данного населенного пункта», — сказал он.

Марочко добавил, что в районах Ильиновки и Степановки российские военные также расширили зону контроля.

Ранее Марочко сообщал ТАСС о продвижении ВС РФ в центре Константиновки и окраинах: в районах Ильиновки и Степановки.