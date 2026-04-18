Марочко: ВС РФ вплотную подошли к Долгой Балке под Константиновкой

ЛУГАНСК, 18 апреля. /ТАСС/. Российские силы, наступая у Константиновки Донецкой Народной Республики, вплотную подошли к населенному пункту Долгая Балка. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
«Наши военнослужащие не только приблизились к населенному пункту Долгая Балка, но также расширили зону контроля западнее и восточнее данного населенного пункта», — сказал он.
Марочко добавил, что в районах Ильиновки и Степановки российские военные также расширили зону контроля.
Ранее Марочко сообщал ТАСС о продвижении ВС РФ в центре Константиновки и окраинах: в районах Ильиновки и Степановки.