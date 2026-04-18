Президент Польши Навроцкий в ходе интервью обронил пакетик со снюсом

Президент Польши Кароль Навроцкий во время интервью на YouTube-канале Kanał Zero случайно уронил пакетик со снюсом. Эпизод произошёл в студии во время обсуждения вопросов зрителей.

Источник: Life.ru

Когда ведущие зачитывали вопрос одного из слушателей, Навроцкий достал из внутреннего кармана пиджака небольшой пакетик, однако тот выскользнул из рук и упал. Один из ведущих поднял предмет и передал его президенту. После этого в студии раздался смех.

Позднее разговор коснулся инициативы правительства, предполагающей запрет продажи электронных сигарет и снюса. Отвечая на вопрос об этой идее, Навроцкий заявил, что принять решение по такому вопросу ему будет трудно, поскольку тема касается его лично и об этом известно всей Польше.

А ранее парламентарии Турции вынесли на обсуждение инициативу, предусматривающую тотальное прекращение реализации табака, любых курительных смесей и сопутствующих товаров к 2040 году. Законодатели подчеркнули, что в случае утверждения документа новые правила затронут порядка 19 миллионов граждан. Помимо классических сигарет, под запрет подпадут вейпы, системы нагревания табака, любые устройства с синтетическим или органическим никотином, а также продукты, лишь имитирующие сигареты, даже при полном отсутствии в их составе табака.

