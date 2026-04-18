Президент Польши Навроцкий в ходе интервью обронил пакетик со снюсом

А ранее парламентарии Турции вынесли на обсуждение инициативу, предусматривающую тотальное прекращение реализации табака, любых курительных смесей и сопутствующих товаров к 2040 году. Законодатели подчеркнули, что в случае утверждения документа новые правила затронут порядка 19 миллионов граждан. Помимо классических сигарет, под запрет подпадут вейпы, системы нагревания табака, любые устройства с синтетическим или органическим никотином, а также продукты, лишь имитирующие сигареты, даже при полном отсутствии в их составе табака.