В аэропортах Пензы, Самары и Ульяновска введены ограничения на полёты

Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов начали действовать в аэропортах Пензы, Самары и Ульяновска.
Об этом сообщает Росавиация.
Временные ограничения затронули воздушные гавани «Курумоч» в Самаре, «Баратаевка» в Ульяновске, а также аэропорт Пензы.
В ведомстве пояснили, что данные меры касаются как приёма, так и отправления судов.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.
Ранее режим «Ковёр» был введён на территории Самарской области из-за угрозы подлёта беспилотных летательных аппаратов.
Также план «Ковёр» ввели на территории Пензенской области.