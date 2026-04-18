В аэропортах Пензы, Самары и Ульяновска введены ограничения на полёты

Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов начали действовать в аэропортах Пензы, Самары и Ульяновска.

Об этом сообщает Росавиация.

Временные ограничения затронули воздушные гавани «Курумоч» в Самаре, «Баратаевка» в Ульяновске, а также аэропорт Пензы.

В ведомстве пояснили, что данные меры касаются как приёма, так и отправления судов.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.

Ранее режим «Ковёр» был введён на территории Самарской области из-за угрозы подлёта беспилотных летательных аппаратов.

Также план «Ковёр» ввели на территории Пензенской области.