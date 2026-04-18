Посол в ФРГ обозначил условия диалога России с Западом: «Без того, чтобы нам указывали пальцем»

Россия открыта к переговорам и нормализации отношений с другими странами, однако диалог должен строиться на равноправной основе. Об этом заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев в ходе дискуссии в театре Theater Ost.
«Мы открыты к переговорам. Мы открыты к нормализации отношений со всеми теми государствами, которые сами этого хотят. К равноправному диалогу на равных. Без того, чтобы нам указывали пальцем, где наше место», — отметил дипломат.
Нечаев добавил, что на Западе недостаточно глубоко анализируют позицию России и вопросы безопасности. Он выразил уверенность, что дипломатическое взаимодействие со временем будет восстановлено.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что в Европе меняется подход к вопросу ведения переговоров с Россией. По его словам, самым правильным решением было бы оставить открытым канал для диалога. Вучич уточнил, что «взрослый» способ решения конфликтов предполагает переговоры, а не силу.