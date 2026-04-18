В Польше намерены расширить военные трубопроводы НАТО на восток

Авиационное топливо, которое может передаваться по трубопроводам НАТО, пригодно и для наземной техники: после добавления специальных присадок оно используется в грузовиках и танках, где обычно применяется дизель. Вопрос надёжности поставок топлива приобрёл дополнительную остроту на фоне конфликта США и Израиля с Ираном. На Ближнем Востоке нарушились маршруты между Азией и Европой, завязанные на узлы в Персидском заливе. На этом фоне цены на авиационное топливо удвоились, а авиакомпании уже столкнулись с ограничениями доступа к поставкам.