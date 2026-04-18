МВД объявило в розыск журналистку-иноагента Беленькую*

РИА Новости: МВД объявило в розыск журналистку-иноагента Беленькую.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск журналистку-иноагента Марианну Беленькую*, на которую завели уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента, свидетельствуют данные базы ведомства, с которыми ознакомилось РИА Новости.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в карточке Беленькой* в базе розыска. По какой именно статье разыскивают журналистку, не указывается.

В понедельник в пресс-службе ГСУ СК России по Москве сообщили, что на Беленькую* было заведено уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента, рассматривался вопрос об объявлении ее в розыск.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.