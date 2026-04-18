Президент Польши Навроцкий выронил снюс во время эфира о его запрете

Президент Польши Кароль Навроцкий выронил пакетик со снюсом во время эфира, который был посвящён закону о запрете данного вещества.
Об этом пишет польское издание Fakt.
Инцидент произошёл на телеканале Kanal Zero в ходе обсуждения кампании по борьбе с запрещёнными веществами. Упавший пакетик под смех зрителей сразу же подобрал ведущий программы Роберт Мазурек.
«Они смеются над тем, что я подал снюс президенту», — сказал ведущий.
Журналисты пояснили, что пристрастие главы государства серьёзно подрывает доверие избирателей к политику, поскольку правительственный законопроект о здравоохранении направлен против снюса и одноразовых электронных сигарет.
Ранее Кароля Навроцкого заподозрили в употреблении снюса во время сессии ГА ООН. В мае он употребил снюс во время выступления его оппонента на теледебатах.