Президент Польши Навроцкий выронил снюс во время эфира о его запрете

Президент Польши Кароль Навроцкий выронил пакетик со снюсом во время эфира, который был посвящён закону о запрете данного вещества.

Президент Польши Кароль Навроцкий выронил пакетик со снюсом во время эфира, который был посвящён закону о запрете данного вещества.

Об этом пишет польское издание Fakt.

Инцидент произошёл на телеканале Kanal Zero в ходе обсуждения кампании по борьбе с запрещёнными веществами. Упавший пакетик под смех зрителей сразу же подобрал ведущий программы Роберт Мазурек.

«Они смеются над тем, что я подал снюс президенту», — сказал ведущий.

Журналисты пояснили, что пристрастие главы государства серьёзно подрывает доверие избирателей к политику, поскольку правительственный законопроект о здравоохранении направлен против снюса и одноразовых электронных сигарет.

Ранее Кароля Навроцкого заподозрили в употреблении снюса во время сессии ГА ООН. В мае он употребил снюс во время выступления его оппонента на теледебатах.

Узнать больше по теме
Биография Кароля Навроцкого
В материале — биография Кароля Навроцкого, польского историка, политика, главы Института национальной памяти (IPN), а с августа 2025 — еще и президента Польши. Собрали главные детали его биографии, карьеры и взглядов.
