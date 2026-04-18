В аэропорту Калининграда возможны корректировки расписания

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Временные ограничения в небе Ленобласти затронули маршруты в Калининград, в «Храброво» возможны корректировки расписания, сообщила Росавиация.
«Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования маршрутов для полетов в/из Калининграда. В этой связи в аэропорту “Храброво” возможны корректировки в расписании рейсов», — говорится в сообщении.
Уточняется, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта «Храброво».
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.Читать дальше