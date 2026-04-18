В Москве по делу о взятках задержали двух судебных приставов

Два заместителя руководителя главного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Москве задержаны в рамках уголовного дела о коррупции, сообщает агентство ТАСС.
Об этом журналистам рассказали в правоохранительных органах.
Подозреваемых задержали прямо на их рабочих местах в ходе оперативно-разыскных мероприятий.
Собеседник агентства пояснил, что в служебных кабинетах фигурантов уже провели обыски. Он добавил, что следствие будет настаивать на избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
«Задержанным инкриминируют получение взяток в особо крупном размере», — рассказал источник.
Ранее СК возбудил уголовные дела в отношении двух бывших судей из Санкт-Петербурга. Их подозревают во взяточничестве и посредничестве.